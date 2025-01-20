Лучший бомбардир в истории сборной России рассказал о своих тратах

Бывший футболист сборной России Александр Кержаков рассказал, что тратит сильно меньше 300 тысяч рублей в месяц, передает «Чемпионат».

«Я живу соразмерно карману. Жить по средствам — вполне нормальная история. Сейчас осознаю, как бездарно распоряжался деньгами, когда они у меня были в большом количестве», — сказал Кержаков.

Кержаков вместе с Артемом Дзюбой является лучшим бомбардиром сборной России. Они забили по 30 мячей.

Кержаков стал тренером сербского «Спартака» в июне 2023 года. Под его руководством команда одержала пять побед в 14 матчах высшей лиги Сербии. 13 ноября 2023 года он был уволен из «Спартака» — на тот момент клуб находился на 11-м месте в турнирной таблице и одержал всего одну победу в семи последних матчах.

До того как возглавить сербский клуб, Кержаков с начала февраля 2023 года тренировал кипрскую «Кармиотиссу». Под его руководством команда провела семь матчей, два из которых завершились победами, четыре — поражениями и один — ничьей, после чего специалист ушел с поста главного тренера по собственному желанию. 29 мая 2024 года он возглавил казахстанский «Кайрат». Во главе клуба он провел 12 матчей, одержав шесть побед, три раза сыграв вничью и потерпев три поражения. 3 сентября 2024 года Кержаков покинул команду. С тех пор он находится без работы.

Ранее Кержаков призвал не сравнивать Александра Головина и Андрея Аршавина.