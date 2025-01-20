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Футбольный клуб, который искал таролога, выставлен на продажу на сайте объявлений

Футбольный «Сокол» вновь выставили на продажу на сайте объявлений
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РИА Новости

Казанский футбольный клуб «Сокол» выставили на продажу на одном из сайтов объявлений. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Цена за команду — 5,6 млн рублей.

«B связи c отсутствием возможности финансирования предлагаем приобрести профессиональный футбольный клуб. Отсутствует обременение. Один взрослый собственник», — указано в объявлении.

Летом 2024 года «Сокол» также был выставлен на продажу на Avito за 5,3 млн рублей. Команда оказалась в финансовом кризисе после ухода главного спонсора — компании, занимающейся грузоперевозками. Тогда его приобрела компания Urban University, однако с финансированием клуба вновь возникли проблемы, из-за чего его вновь выставили на продажу.

В октябре «Сокол» опубликовал объявление, согласно которому в команду искали таролога. Специалисту обещают зарплату от 300 тысяч рублей. В обязанности таролога входит составление личных прогнозов для футболистов, проведение групповых тренингов и составление консультаций.

Однако теперь клуб уволил практически всех сотрудников, в том числе и нанятого таролога.

Ранее появилась информация, что Карло Анчелотти намерен уйти из «Реала».

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