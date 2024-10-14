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«Делали расклад на тренера»: российский клуб ищет таролога

Футбольный клуб «Сокол» ищет таролога в команду

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Руководитель отдела медиакоммуникаций казанского «Сокола» Адель Сафин объяснил, зачем команда открыла вакансию на должность таролога. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Мы еще натальные карты делали. Считаем, что любые способы на пути к победе хороши. Мы говорим не только про матч с «Пари НН-2». Будем и дальше смотреть на результаты. Ищем таролога на постоянную основу. Мы делали расклад на главного тренера Евгения Варламова», — заявил Сафин.

«Сокол» опубликовал объявление о поиске специалиста в этой области перед матчем со второй командой «Пари НН» во второй лиге. Специалисту обещают зарплату от 300 тысяч рублей. В обязанности таролога входит составление личных прогнозов для футболистов, проведение групповых тренингов и составление консультаций.

«Сокол» и «Пари НН — 2» сыграют между собой 19 октября. Команды выступают во Второй лиге, четвертой группе дивизиона Б. Казанская команда после 25 сыгранных матчей идет на пятом месте в турнирной таблице, набрав 42 очка. Их ближайшие соперники — аутсайдеры, нижегородский клуб идет на последнем, 14-м месте, набрав 19 баллов.

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