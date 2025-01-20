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Первая ракетка России вылетела с Australian Open, проиграв американке

Первая ракетка Росcии Касаткина проиграла Наварро и вылетела с Australian Open
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Hamad I Mohammed/Reuters

Российская теннисистка Дарья Касаткина, идущая на десятой позиции в рейтинге лучших в мире, завершила выступление на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open).

В матче 1/8 финала российская спортсменка проиграла представительнице США Эмме Наварро, которая расположилась на восьмом месте рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Встреча, которая продолжалась 2 часа 43 минуты, завершилась в трех сетах с результатом 6:4, 5:7, 7:5.

Касаткина выполнила три подачи навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала 8 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету ее соперницы три эйса, пять двойных ошибок и 9 реализованных брейк-пойнтов из 25.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

В четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии Наварро сразится со второй ракеткой мира, польской теннисисткой Игой Швентек.

Касаткина — победительница восьми турниров WTA в одиночном разряде и одного турнира в парном разряде, победительница «Кубка Билли Джин Кинг» в 2021 году в составе национальной сборной России. Также на ее счету победа на юниорском турнире «Ролан Гаррос». Она — первая ракетка России.

Ранее четырехкратные чемпионы России снялись с финала Гран-при по фигурному катанию.

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