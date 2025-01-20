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Легенда ЦСКА назвал имя лучшего футболиста 2024 года

Экс-игрок ЦСКА Масалитин заявил, что Головин заслужил лучшего игрока 2024 года
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин в интервью «Газете.Ru» заявил, что согласен с результатами голосования среди журналистов, проведенного газетой «Советский спорт», которые признали полузащитника «Монако» Александра Головина лучшим российским игроком 2024 года.

«Головин подтверждает свой уровень, на сегодняшний день он лучший игрок в стране, это заметно, когда он появляется в национальной сборной. Понятно, что кто-то проявляет себя фрагментарно лучше, кто-то чуть хуже, но по уровню стабильности Головин — сильнейший. Думаю, что это по праву», — заявил Масалитин.

4 октября Головин продлил контракт с «Монако». По новому рабочему соглашению он будет представлять команду до конца сезона-2028/29. Прежний контракт с клубом был рассчитан до лета 2026 года.

В турнирной таблице чемпионата Франции «Монако» занимает четвертое место, набрав 31 очко. На первом месте идет «ПСЖ», за который выступает российский голкипер Матвей Сафонов. На второй строчке идет «Марсель». Клуб с юга Франции имеет в своем активе 37 очков.

Ранее экс-футболист «Зенита» рассказал, что завидует спартаковцам.

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