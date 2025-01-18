«ПСЖ» Сафонова вырвал победу у «Ланса» в матче чемпионата Франции

«ПСЖ» одолел «Ланс» в матче 18-го тура чемпионата Франции.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Боллар-Делелис» в городе Ланс, завершилась с результатом 2:1 в пользу гостей. Счет в поединке открыл игрок «Ланса» М'Бала Нзола на 36-й минуте, однако во второй половине встречи точными ударами отметились футболисты «ПСЖ» Фабиан Руис на 59-й минуте и Брэдли Барколя на 86-й минуте.

Российский голкипер парижской команды Матвей Сафонов провел матч на скамейке запасных.

«ПСЖ» — лидер чемпионата Франции. После 18 туров в активе парижской команды 46 очков. Отрыв от ближайшего преследователя «Марселя» составляет десять баллов, однако у них есть игра в запасе.

В следующем матче «ПСЖ» сыграет с английским «Манчестер Сити» на своем поле. Встреча состоится 22 января и начнется в 22:00 по московскому времени. «Ланс» в рамках первенства Франции сразится дома с «Анже» 26 января.

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