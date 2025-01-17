Вяльбе: российским лыжникам завидуют зарубежные коллеги

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, что иностранцы завидуют тем соревнованиям, которые проходят в России, передает РИА Новости.

«Хоть мы и не допущены до международных стартов, но общение с нашими международными коллегами у нас есть. И они действительно завидуют тем соревнованиям, которые у нас проходят», — сказала Вяльбе.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов.

27 сентября стало известно, что Международная федерация лыжных гонок и сноуборда (FIS) продлила отстранение российских спортсменов, которое длится с 2022 года.

Ранее в ФЛГР назвали условие участия российских лыжников в Олимпиаде.