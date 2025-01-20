Губерниев: хочется увидеть дорожную карту возвращения России от Международной федерации лыжного спорта

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на заявление президента Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Юхана Элиаша, который выступил за возвращение российских и белорусских спортсменов в нейтральном статуте, передает Sport24.

«Хочется понять, почему Элиаш сказал это в день инаугурации Трампа. Или американский бульдозер доехал до штаб-квартиры FIS? Предположений много, но время стремительно бежит», — сказал Губерниев.

Также Губерниев отметил, что ему хочется увидеть дорожную карту возвращения России от FIS.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

Так, весной 2022 года FIS после рекомендаций МОК приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца сезона. После этого решение было продлено. Россияне выступают только на внутренних турнирах.

Ранее российского лыжника лишили победы на марафоне в Швейцарии.