Экс-теннисистка: не вижу ни одного российского футболиста, которого хотела бы взять как пример

Теннисистка Мыскина: я не очень верю в футбол в нашей стране

Российская бывшая теннисистка Анастасия Мыскина, являющаяся победительницей Открытого чемпионата Франции 2004 года, заявила, что не очень верит в российский футбол, передает Sports.ru.

«При всем уважении к футболу как к спорту, я в него не очень верю в нашей стране. Не вижу ни одного футболиста, которого хотела бы взять как пример. Я про нынешних игроков. Не про советское время, когда были потрясающие люди», — сказала Мыскина.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также сборная России не была допущена к жеребьевке отборочного турнира чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Канаде и Мексике.

Ранее российский тренер призвал не вкладывать деньги в иностранцев.