Российский тренер призвал не вкладывать деньги в иностранцев

Тренер Шаронов: не надо вкладывать деньги в иностранцев

Российский тренер Роман Шаронов прокомментировал ситуацию с футболистами Бителло («Динамо» Москва) и Виктором Мендесом («Крылья Советов»), которые не вернулись в расположение своих клубов после отпуска, передает «Чемпионат».

«Если легионеры демонстрируют такое отношение, надо задуматься, куда вкладывать деньги. Есть другие места, куда можно вложить деньги, которые принесут больше пользы», — сказал Шаронов.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также сборная России не была допущена к жеребьевке отборочного турнира чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Канаде и Мексике.

Ранее футболист «Динамо» заявил, что не верит в возвращение России в еврокубки.