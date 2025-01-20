Экс-футболист «Зенита» рассказал, что завидует спартаковцам

Бывший футболист петербургского «Зенита» Александр Кержаков рассказал, что по-хорошему завидует спартаковцам, передает «Чемпионат».

«Если бы у меня была возможность пообедать с любым тренером, кто бы это был? Юрий Андреевич Морозов. По-хорошему завидую спартаковцам. В любой момент те же Юран или Карпин могут спокойно обратиться за советом к Олегу Ивановичу Романцеву. У меня возможности поговорить с Юрием Андреевичем нет», — сказал Кержаков.

Кержаков стал тренером сербского «Спартака» в июне 2023 года. Под его руководством команда одержала пять побед в 14 матчах высшей лиги Сербии. 13 ноября 2023 года был уволен из «Спартака» — на тот момент клуб находился на 11-м месте в турнирной таблице и одержал всего одну победу в семи последних матчах.

До того как возглавить сербский клуб, Кержаков с начала февраля 2023 года тренировал кипрскую «Кармиотиссу». Под его руководством команда провела семь матчей, два из которых завершились победами, четыре — поражениями и один — ничьей, после чего специалист ушел с поста главного тренера по собственному желанию. В 2024 году Кержаков выступал за казахстанский «Кайрат».

Ранее Кержаков рассказал о своих тратах.