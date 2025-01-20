Умар Нурмагомедов: не считаю, что я проиграл Двалишвили

Боец UFC Нурмагомедов заявил, что он не проиграл Двалишвили

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Умар Нурмагомедов прокомментировал в своих соцсетях поражение от Мераба Двалишвили, заявив, что не считает себя проигравшим.

«Никаких оправданий. Я стану чемпионом. Остальное неважно. Хвала Аллаху в любом положении. И я не считаю, что я проиграл этот бой. Если даже весь мир будет убеждать меня в обратном», — сказал Нурмагомедов.

Бой продлился все пять раундов. Двалишвили победил единогласным решением судей. Нурмагомедов потерпел первое поражение в карьере.

В главном поединке вечера Ислам Махачев одолел представителя Бразилии Ренато Мойкано. Махачев в середине раунда перевел поединок в партер, где заставил соперника сдаться. Махачев в середине раунда перевел поединок в партер, где заставил соперника сдаться. Изначально Махачев должен был подраться с Арманом Царукяном. 17 января Царукян снялся с боя.

Ранее Умар Нурмагомедов сломал руку в поединке с Двалишвили.

Ранее Российский боец поздравил Двалишвили с победой над Нурмагомедовым.