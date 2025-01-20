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Хабиб опубликовал пост в честь перемирия в Газе

Экс-боец UFC Хабиб о перемирии в Газе: пусть Аллах дарует им терпения
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UFC

Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов выложил в своих соцсетях пост в в честь перемирия в Газе.

«Пусть Аллах дарует им терпения в этой жизни и лучшую жизнь в следующей», — написал Хабиб, выложив фотографию, на которой люди возвращаются в Газу.

19 января в Газе вступил в силу режим прекращения огня. Его начало было отложено на почти три часа в связи с тем, что Израиль не получил от ХАМАС список освобождаемых заложников. Воспользовавшись заминкой, израильские военные обстреляли объекты в центре и на севере сектора. Палестинская группировка вскоре назвала имена заложников — ХАМАС отпустит трех женщин. В ответ на это Израиль выпустит из тюрем 90 заключенных.

Последний бой Нурмагомедов провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи на турнире UFC. Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца. После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC.

Ранее Хабиб заявил о сложностях после завершения карьеры.

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