Экс-игрок сборной Англии подписал контракт с аутсайдером чемпионата Италии

Бывший игрок «Тоттенхэма» и сборной Англии Деле Алли подписал контракт с итальянским «Комо». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Известно, что 28-летний англичанин заключил соглашение сроком до лета 2026 года. Также в контракт будет включена опция продления еще на один сезон.

Английский футболист летом 2024 года покинул «Эвертон», с тех пор он находился без команды в статусе свободного агента. В клубной карьере он также выступал за английский «Милтон-Кинс Донс» и турецкий «Бешикташ». В составе «Тоттенхэма» Алли играл с 2015 по 2022 год.

Алли дебютировал за основную команду сборной Англии в 2015 году. Всего за национальную команду он провел 37 поединков, в которых трижды забил. Футболисту 28 лет, он выступает на позиции центрального полузащитника.

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