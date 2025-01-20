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«Каблук, каких не сыщешь»: Губерниев высказался о завершении карьеры норвежца Бё

Губерниев: надеюсь, Бё передумает заканчивать карьеру
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Пресс-служба телеканала «Россия»

Комментатор Дмитрий Губерниев выразил надежду, что титулованный норвежский биатлонист Йоханнес Бё передумает завершать карьеру. Его слова приводит «Советский спорт».

«Он решил сосредоточиться на семье, это его решение. Я очень надеюсь, что он передумает, потому что это потеря для всего мирового спорта. Видно, что семья сильнее. Если я в России — самый известный подкаблучник, то он — в Норвегии каблук, каких не сыщешь», — заявил Губерниев.

18 января Бё объявил о завершении карьеры по окончании текущего сезона.

За свою карьеру Бё стал пятикратным олимпийским чемпионом, дважды он выигрывал серебро Олимпиад, еще два раза он завоевывал бронзу Игр. На чемпионатах мира Бё 20 раз поднимался на высшую ступень пьедестала, 12 раз ему давалось выиграть серебро, еще пять раз он выигрывал бронзовые награды. Еще пять раз Бё становился чемпионом мира среди юниоров. Пять раз Бё становился обладателем Кубка мира.

Международный союз биатлонистов (IBU) весной прошлого года сообщил о решении допускать белорусских и российских биатлонистов на этапы Кубка мира и IBU только как нейтральных спортсменов. В итоге россияне приняли решение пропустить эти соревнования. В сентябре 2022 года организация продлила их отстранение.

Ранее российский биатлонист назвал Бё примером для себя.

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