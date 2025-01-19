Российский биатлонист назвал норвежца примером для себя

Трехкратный бронзовый призер Олимпийских игр по биатлону Эдуард Латыпов отреагировал на решение норвежца Йоханнеса Бё завершить карьеру, заявив, что его удивила эта новость, передает «Матч ТВ».

«Бё всегда был для меня примером. Всегда хотел его обыграть. Для меня удивительно, что он уходит за год до Олимпиады. Может быть, это на эмоциях. Может быть, еще побежит в 2026‑м», — сказал Латыпов.

За свою карьеру Бё стал пятикратным олимпийским чемпионом, дважды он выигрывал серебро Олимпиад, еще два раза он завоевывал бронзу Игр. На чемпионатах мира Бё 20 раз поднимался на высшую ступень пьедестала, 12 раз ему давалось выиграть серебро, еще пять раз он выигрывал бронзовые награды. Еще пять раз Бё становился чемпионом мира среди юниоров. Пять раз Бё становился обладателем Кубка мира.

Международный союз биатлонистов (IBU) весной прошлого года сообщил о решении допускать белорусских и российских биатлонистов на этапы Кубка мира и IBU только как нейтральных спортсменов. В итоге россияне приняли решение пропустить эти соревнования. В сентябре 2022 года организация продлила их отстранение.

Ранее титулованный французский биатлонист оценил решение норвежца Бё завершить карьеру.