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Легенда ЦСКА не согласен с признанием Головина лучшим игроком России

Экс-игрок ЦСКА Пономарев не согласен с признанием Головина лучшим игроком России
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Global Look Press

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что не согласен с результатами голосования среди журналистов, проведенного газетой «Советский спорт», которые признали полузащитника «Монако» Александра Головина лучшим российским игроком 2024 года.

«Головин мне не очень нравится как игрок, он не делает разницу на поле, его переоценивают. Играет в не самом сильном чемпионате, мало забивает, мало отдает голевых передач, ничего не выиграл. Это журналисты его очень любят и хвалят, на самом деле в нем ничего особенного нет. Пусть играет себе на здоровье», — заявил Пономарев.

4 октября Головин продлил контракт с «Монако». По новому рабочему соглашению он будет представлять команду до конца сезона-2028/29. Прежний контракт с клубом был рассчитан до лета 2026 года.

В турнирной таблице чемпионата Франции «Монако» занимает четвертое место, набрав 31 очко. На первом месте идет «ПСЖ», за который выступает российский голкипер Матвей Сафонов. На второй строчке идет «Марсель». Клуб с юга Франции имеет в своем активе 36 очков.

Ранее новому одноклубнику Матвея Сафонова посоветовали забыть мысли о деньгах.

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