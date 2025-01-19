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Новому одноклубнику Сафонова посоветовали забыть мысли о деньгах

Экс-игрок ЦСКА Масалитин посоветовал Хвиче не думать о деньгах
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IMAGO/Pressinphoto/Global Look Press

Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин в интервью «Газете.Ru» заявил, что перешедшему из «Наполи» в «ПСЖ» полузащитнику Хвиче Кварацхелии необходимо будет вновь доказывать свой потенциал.

По его словам, негативным фактором может стать бэкграунд 23-летнего грузина, который в конце своей карьеры в итальянской команде высказывал недовольство низким уровнем заработной платы.

«Тебя же никто не заставлял подписывать то, что ты подписал изначально, верно? Если ты согласился, то будь любезен отрабатывать контракт, а не смотреть у кого сколько. Лукаку столько-то получает, другой игрок столько-то — ты на них не смотри, а отрабатывай свое. Сейчас ты перешел к шейхам, будешь деньги получать, молодец. Все равно ты должен играть, все равно на тебя рассчитывают, так что зарплату надо отрабатывать везде. В России Хвича показывал себя суперски, первый год в Италии просто разорвал. Так что все в его руках, это отличный вызов», — заявил Масалитин.

В сезоне-2024/2025 чемпионата Италии 23-летний Кварацхелия сыграл 17 матчей, в которых забил пять мячей и оформил три голевые передачи.

В турнирной таблице чемпионата Франции «ПСЖ» занимает первое место, набрав 43 очка.

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