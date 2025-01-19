«Реал» разгромил «Лас-Пальмас» в матче чемпионата Испании

Мадридский «Реал» разгромил «Лас-Пальмас» в матче 18-го тура чемпионата Франции.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, завершилась с результатом 4:1 в пользу хозяев. Уже на первой минуте поединка португальский нападающий «Лас-Пальмас» Фабио Силва открыл счет. Однако до перерыва «Реал» забил трижды — француз Килиан Мбаппе оформил дубль на 18-й и 36-й минутах, также отличился марокканец Браим Диас на 33-й минуте. После перерыва окончательный счет установил Родриго на 57-й минуте. На 64-й минуте хавбек гостей Бенито Рамирес получил красную карточку.

«Реал» — лидер чемпионата Испании. После 20 туров в активе парижской команды 46 очков. Отрыв от ближайшего преследователя «Атлетико» составляет два балла.

В следующем матче «Реал» сыграет с австрийским «Зальцбургом» на своем поле в рамках Лиги чемпионов. Встреча состоится 22 января и начнется в 23:00 по московскому времени. «Лас-Пальмас» в рамках первенства Франции сразится дома с «Осасуной» 24 января.

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