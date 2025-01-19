Еще один легионер может покинуть «Зенит»

Бразильский полузащитник «Зенита» Клаудиньо согласился перейти в «Палмейрас». Об этом сообщает журналист Жорже Никола в своих социальных сетях.

Источник также утверждает, что ранее «Зенит» хотел обменять игрока в «Флуминенсе», однако сам Клаудиньо ответил отказом.

Ранее стало известно, что петербургский клуб также покинет бразилец Артур, который перейдет в «Ботафого». По тому же маршруту летом проследует и его соотечественник Вендел.

В текущем сезоне Клаудиньо провел 19 матчей за «Зенит», в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу. Контракт футболиста с «сине-бело-голубыми» рассчитан до июня 2028 года.

В статусе лидера Российской премьер-лиги (РПЛ) 2024 год завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у красно-белых 37 очков.

Ранее сообщалось, что в семье тренера «Спартака» родился ребенок.