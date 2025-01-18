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Стало известно, где продолжит карьеру экс-игрок сборной Англии

Романо: английский игрок Алли станет игроком «Комо»
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Rui Vieira/AP

Бывший полузащитник «Тоттенхэма» и сборной Англии Деле Алли продолжит карьеру в итальянском «Комо». Об этом в своих социальных сетях сообщает журналист Фабрицио Романо.

Источник утверждает, что 19 января Алли подпишет соглашение с итальянским коллективом до лета 2026 года. Также в контракт будет включена опция продления еще на один сезон.

Английский футболист летом 2024 года покинул «Эвертон», с тех пор он находится без команды в статусе свободного агента. В клубной карьере он также выступал за английский «Милтон-Кинс Донс» и турецкий «Бешикташ». В составе «Тоттенхэма» Алли играл с 2015 по 2022 год.

Алли дебютировал за основную команду сборной Англии в 2015 году. Всего за национальную команду он провел 37 поединков, в которых трижды забил. Футболисту 28 лет, он выступает на позиции центрального полузащитника.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее переход экс-игрока сборной Англии в российский медиаклуб назвали фейком.

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