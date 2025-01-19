«Эмоциональная суета»: фигурист Алиев оценил выступление на чемпионате России по прыжкам

Фигурист Дмитрий Алиев заявил, что в команде произошла «эмоциональная суета» во время выступления Глеба Лутфуллина в последнем раунде командного турнира на чемпионате России по прыжкам. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«У нас случилась эмоциональная суета. Кто-то считал баллы, кто-то советовал Глебу, что прыгать. Когда Глеб начал с двойного акселя, я подумал, что это поражение. Но Евгений Семененко напомнил, что двойной аксель стоит три балла, и сейчас будет «на тоненького», — заявил Алиев.

Также он похвалил организоваторов соревнований за привнесение «чего-то нового».

«То, что делает наша федерация — шаг вперед. Это что-то совершенно новое, то, к чему мы не привыкли. Со своей стороны скажу, что это очень интересные соревнования. Наше фигурное катание выходит на новый уровень», — отметил фигурист.

В командном турнире чемпионата России по прыжкам победу одержала сборная Санкт-Петербурга. Они опередили команду Москвы на два балла. В последнем раунде Лутфуллин из команды Санкт-Петербурга выполнил каскад из пяти двойных акселей, в связи с чем в команде возникли споры.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию соревнований.

Ранее стал известен победитель женского чемпионата России по прыжкам.