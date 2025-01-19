Битва двух столиц: Москва и Петербург соревнуются за звание главного города в фигурном катании. LIVE

Уже после своих попыток Владислав все же делает четверной аксель, да еще и как! Его сумма баллов — 21,97!
А у Владислава Дикиджи не получается повторить успех разминки и приземлить четверной аксель, очень жалко! А следом получилось сделать флип, который идет в зачет!
А Петр Гуменник дуплетом выдает четверной сальхов и четверной флип! Больше 27 баллов он зарабатывает!
Аделия Петросян и Иван Попов сделали чистейший параллельный тройной аксель! А затем добили свою попытку тройным лутцем, который не совсем получился у партнера. 14,06 балла заработали спортсмены.
Анна Фролова и Ксения Гущина чисто зашли на тройной параллельный лутц! Браво! А затем и тройной флип, и с каким выездом! 13,30 балла набирают фигуристки для команды Санкт-Петербурга!
Тройной аксель и тройной лутц сделала Аделия Петросян, чуть потеряв равновесие на выезде с акселя. Ее оценка — 13 баллов ровно.
Тройной аксель и тройной флип сделал Евгений Семененко, добавив в копилку Петербурга еще 17 баллов!
А Софья Муравьева упала с тройного акселя, сделав следом чисто тройной лутц! 11,67 балла набрала она. После зачетных прыжков Соня зашла еще раз на тройной аксель, исполнив его просто идеально!
Дмитрий Алиев из Санкт-Петербурга чисто сделал тройной аксель и тройной лутц, набрав более 17 баллов за них!
Просто мастера, браво! Большой отрыв создает себе капитан сборной Санкт-Петербурга вместе с Анастасией Мишиной!
Параллельный тройной лутц и двойной аксель чисто исполнили Мухортова и Евгеньев, следом был тройной сальхов и двойной сальхов, после чего сделали тройной подкрут. Завершили спортсмены первый раунд тройными выбросами — первый был приземлен чисто, а второй нет.
А мы начинаем первый раунд турнира по прыжкам! От Москвы в нем выступят Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев, а у Петербурга — Анастасия Мишина и Александр Галлямов!