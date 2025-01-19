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Спорт

Битва двух столиц: Москва и Петербург соревнуются за звание главного города в фигурном катании. LIVE

Фигурное катание. Командный чемпионат по прыжкам. ОНЛАЙН
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Сергей Бобылев/РИА Новости
В Санкт-Петербурге стартует командный чемпионат России по прыжкам в фигурном катании. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию события.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
15:25

Уже после своих попыток Владислав все же делает четверной аксель, да еще и как! Его сумма баллов — 21,97!

15:24

А у Владислава Дикиджи не получается повторить успех разминки и приземлить четверной аксель, очень жалко! А следом получилось сделать флип, который идет в зачет!

15:21

Марк Кондратюк с четверными сальховым и лутцем выдает более 25 баллов!

15:18

А Петр Гуменник дуплетом выдает четверной сальхов и четверной флип! Больше 27 баллов он зарабатывает!

15:12

НА РАЗМИНКЕ ДИКИДЖИ ЧИСТО ПРЫГНУЛ ЧЕТВЕРНОЙ АКСЕЛЬ, ВАУ! Просто невероятно!

15:15

Даниил Самсонов неудачно исполняет оба прыжка, за которые получает суммарно 4,85 балла.

15:10

Переходим к состязаниям в четверных прыжках! Исполнять их будут вот эти люди.

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15:05

Турнирная таблица после второго раунда выглядит так:

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15:02

Аделия Петросян и Иван Попов сделали чистейший параллельный тройной аксель! А затем добили свою попытку тройным лутцем, который не совсем получился у партнера. 14,06 балла заработали спортсмены.

14:59

Анна Фролова и Ксения Гущина чисто зашли на тройной параллельный лутц! Браво! А затем и тройной флип, и с каким выездом! 13,30 балла набирают фигуристки для команды Санкт-Петербурга!

14:56

Тройной аксель и тройной лутц сделала Аделия Петросян, чуть потеряв равновесие на выезде с акселя. Ее оценка — 13 баллов ровно.

14:53

Тройной аксель и тройной флип сделал Евгений Семененко, добавив в копилку Петербурга еще 17 баллов!

14:50

А Софья Муравьева упала с тройного акселя, сделав следом чисто тройной лутц! 11,67 балла набрала она. После зачетных прыжков Соня зашла еще раз на тройной аксель, исполнив его просто идеально!

14:47

Дмитрий Алиев из Санкт-Петербурга чисто сделал тройной аксель и тройной лутц, набрав более 17 баллов за них!

14:43

Во втором раунде нас ожидают параллельные прыжки! Состав участников на ваших экранах.

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14:40

Просто мастера, браво! Большой отрыв создает себе капитан сборной Санкт-Петербурга вместе с Анастасией Мишиной!

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14:37

Мишина и Галлямов исполняют аналогичную программу, лишь немного усложняя прыжки.

14:32

Чуть-чуть недобирают москвичи до 27 баллов!

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14:30

Параллельный тройной лутц и двойной аксель чисто исполнили Мухортова и Евгеньев, следом был тройной сальхов и двойной сальхов, после чего сделали тройной подкрут. Завершили спортсмены первый раунд тройными выбросами — первый был приземлен чисто, а второй нет.

14:25

А мы начинаем первый раунд турнира по прыжкам! От Москвы в нем выступят Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев, а у Петербурга — Анастасия Мишина и Александр Галлямов!

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14:20

Открывали турнир Екатерина Миронова и Евгений Устенко с показательным номером!

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14:17

Регламент турнира выглядит так:

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14:15

А сборная Санкт-Петербурга выглядит вот так!

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14:10

Представляем состав сборной Москвы!

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14:05

Поведут за собой сборные Москвы и Санкт-Петербурга два капитана — вот они!

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14:00

Здравствуйте, уважаемые болельщики! Приветствуем вас на командном чемпионате России по прыжкам в фигурном катании. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию.

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