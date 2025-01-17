«Лучший снайпер всех времен»: в клубе НХЛ восхитились Овечкиным

Главный тренер «Оттавы Сенаторз» Трэвис Грин восхитился российским нападающим и капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным после матча команд в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги /(НХЛ). Его слова приводит Ottawa Citizen.

«Всякий раз, когда мы говорим о рекорде Уэйна Гретцки, мы бы никогда и не подумали, что большинство из них когда-нибудь будут побиты. Но то, что Овечкин делает, это настоящее свидетельство того, что он твердо намерен побить этот рекорд, и он, возможно, лучший снайпер всех времен», — заявил специалист.

В ночь на 17 января «Вашингтон» обыграл «Оттаву» со счетом 1:0. Овечкин забросил единственную шайбу в этом матче, отличившись в овертайме.

Овечкин сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах НХЛ за всю историю. До рекорда ему осталось 20 шайб. Общее число заброшенных шайб в НХЛ у 39-летнего россиянина достигло 874. В текущем сезоне Овечкин 21 раз поразил ворота соперника.

Ранее Овечкин назвал крутым свой новый рекорд в НХЛ.