Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Тренер Овечкина: не могу сказать, что Саша был талантливым

Детский тренер Овечкина Калинцев: не могу сказать, что Саша был талантливым
close
Geoff Burke-Imagn Images/Reuters

Бывший тренер детской школы «Динамо» Алексей Калинцев, который работал в детстве с капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным, заявил, что Александр добился всего благодаря родительскому воспитанию и одаренности, передает ТАСС.

«Саша был очень работоспособный мальчик. Не могу сказать, что талантливый, но за счет работоспособности, желания, старания и характера он добился всего», — сказал Калинцев.

В ночь на 17 января «Вашингтон» обыграл «Оттаву» со счетом 1:0. Овечкин забросил единственную шайбу в этом матче, отличившись в овертайме.

Овечкин сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах НХЛ за всю историю. До рекорда ему осталось 20 шайб. Общее число заброшенных шайб в Национальной хоккейной лиге у 39-летнего россиянина достигло 874. В текущем сезоне регулярного чемпионата Лиги Овечкин 21 раз поразил ворота соперника.

19 января «Вашингтон» на своей площадке обыграл «Питтсбург» со счетом 4:1. Овечкин не смог отметиться результативными действиям. Шайбы в воставе «Вашингтона» забросили Джейкоб Чикран, Алексей Протас, Пьер-Люк Дюбуа и Брэндон Дьюхейм.

Ранее Овечкин вошел в символическую сборную «Вашингтона».

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами