Тренер Овечкина: не могу сказать, что Саша был талантливым

Детский тренер Овечкина Калинцев: не могу сказать, что Саша был талантливым

Бывший тренер детской школы «Динамо» Алексей Калинцев, который работал в детстве с капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным, заявил, что Александр добился всего благодаря родительскому воспитанию и одаренности, передает ТАСС.

«Саша был очень работоспособный мальчик. Не могу сказать, что талантливый, но за счет работоспособности, желания, старания и характера он добился всего», — сказал Калинцев.

В ночь на 17 января «Вашингтон» обыграл «Оттаву» со счетом 1:0. Овечкин забросил единственную шайбу в этом матче, отличившись в овертайме.

Овечкин сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах НХЛ за всю историю. До рекорда ему осталось 20 шайб. Общее число заброшенных шайб в Национальной хоккейной лиге у 39-летнего россиянина достигло 874. В текущем сезоне регулярного чемпионата Лиги Овечкин 21 раз поразил ворота соперника.

19 января «Вашингтон» на своей площадке обыграл «Питтсбург» со счетом 4:1. Овечкин не смог отметиться результативными действиям. Шайбы в воставе «Вашингтона» забросили Джейкоб Чикран, Алексей Протас, Пьер-Люк Дюбуа и Брэндон Дьюхейм.

Ранее Овечкин вошел в символическую сборную «Вашингтона».