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Титулованный французский биатлонист оценил решение норвежца Бе завершить карьеру

Фуркад о завершении карьеры Бё: ты вдохновляешь даже больше, чем чемпион
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Global Look Press

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад отреагировал на новость о том, что норвежец Йоханнес Бё завершит карьеру в конце сезона. Об этом он написал у себя в социальных сетях.

«Это решение показывает, что как человек ты вдохновляешь даже больше, чем чемпион. Легенда», — заявил Фуркад.

За свою карьеру Бё стал пятикратным олимпийским чемпионом, дважды он выигрывал серебро Олимпиад, еще два раза он завоевывал бронзу Игр. На чемпионатах мира Бё 20 раз поднимался на высшую ступень пьедестала, 12 раз ему давалось выиграть серебро, еще пять раз он выигрывал бронзовые награды. Еще пять раз Бё становился чемпионом мира среди юниоров. Пять раз Бё становился обладателем Кубка мира.

Международный союз биатлонистов (IBU) весной прошлого года сообщил о решении допускать белорусских и российских биатлонистов на этапы Кубка мира и IBU только как нейтральных спортсменов. В итоге россияне приняли решение пропустить эти соревнования. В сентябре 2022 года организация продлила их отстранение.

Ранее Йоханнес Бё назвал самого опасного соперника в грядущем сезоне Кубка мира.

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