Тренер Семин о Хвиче: в «Наполи» он был идолом после Марадоны

Тренер Семин заявил, что Хвича Кварацхелия был в «Наполи» идолом

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин пожелал футболисту Хвиче Кварацхелии влиться в структуру французского «ПСЖ», передает «Чемпионат».

«Мне искренне жаль, что он уходит из итальянской команды. В «Наполи» он был идолом после Марадоны», — отметил Семин.

Летом 2024 года Кварацхелия вместе со сборной Грузии выступил на чемпионате Европы — 2024. Команда проиграла национальной сборной Испании на стадии 1/8 финала турнира. Встреча 1/8 финала завершилась со счетом 1:4.

В сезоне-2024/2025 чемпионата Италии за «Наполи» 23-летний Кварацхелия сыграл 17 матчей, в которых забил пять мячей и оформил три голевые передачи.

В январе 2025 года Хвича перешел во французский «ПСЖ», за который уже играет россиянин Матвей Сафонов.

В следующем матче чемпионата Франции «ПСЖ» сыграет с «Реймсом». Встреча пройдет 25 января.

Ранее трансфер Хвичи в «ПСЖ» назвали фантастическим.