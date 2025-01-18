Трансфер Хвичи в «ПСЖ» назвали фантастическим

Бывший нападающий тбилисского «Динамо» Реваз Челебадзе назвал фантастическим трансфер Хвичи Кварацхелии из итальянского «Наполи» во французский «ПСЖ», передает «Чемпионат».

«Переход Хвичи в «ПСЖ» — это фантастический трансфер для Грузии. Самое главное, чтобы Хвича был счастлив. Если это так, значит, вся Грузия тоже счастлива», — сказал Челебадзе.

Летом 2024 года Кварацхелия вместе со сборной Грузии выступил на чемпионате Европы — 2024. Команда проиграла национальной сборной Испании на стадии 1/8 финала турнира. Встреча 1/8 финала завершилась со счетом 1:4.

В сезоне-2023/2024 чемпионата Италии 23-летний Кварацхелия сыграл 34 матча, в которых забил 11 мячей и оформил шесть голевых передач. Также на его счету восемь игр и одна результативная передача в Лиге чемпионов.

В турнирной таблице чемпионата Франции «ПСЖ» занимает первое место, набрав 43 очка.

Ранее Хвича Каварахелия поделился первыми впечатлениями от перехода в «ПСЖ».