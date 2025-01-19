Экс-игрок «Локомотива»: Кварацхелия играл в колхозный футбол

Экс-футболист Тарасов: в «Локомотиве» Хвича играл в колхозный футбол

Бывший полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов заявил, что в составе красно-зеленых Хвича Кварацхелия играл в колхозный футбол, передает «Чемпионат».

«Помню первую тренировку Хвичи в «Локомотиве». Тогда парень брал мяч, финтил, никому не отдавал. Играл немного в колхозный футбол. Но было видно, что талантливый. В него поверил Семин», — сказал Тарасов.

Летом 2024 года Кварацхелия вместе со сборной Грузии выступил на чемпионате Европы — 2024. Команда проиграла национальной сборной Испании на стадии 1/8 финала турнира. Встреча 1/8 финала завершилась со счетом 1:4.

В сезоне-2024/2025 чемпионата Италии за «Наполи» 23-летний Кварацхелия сыграл 17 матчей, в которых забил пять мячей и оформил три голевые передачи.

В январе 2025 года Хвича перешел во французский «ПСЖ», за который уже играет россиянин Матвей Сафонов.

Ранее трансфер Хвичи в «ПСЖ» назвали фантастическим.