Фетисов заявил, что Овечкина чуть не довели до слез в Канаде

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов заявил, что российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина сильно огорчили провокационные плакаты канадских болельщиц во время матча с «Оттавой». Его слова приводит «Матч ТВ».

«Недавно с Овечкиным разговаривали и он рассказал, что в Оттаве на трибунах девчонки со всякими оскорбительными плакатами стояли. Чуть ли не до слез его довели. Я вообще ему только одно советую: ни в коем случае не опускать руки», — заявил Фетисов.

В ночь на 17 января «Вашингтон» обыграл «Оттаву» со счетом 1:0. Овечкин забросил единственную шайбу в этом матче, отличившись в овертайме.

Овечкин сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах НХЛ за всю историю. До рекорда ему осталось 20 шайб. Общее число заброшенных шайб в НХЛ у 39-летнего россиянина достигло 874. В текущем сезоне Овечкин 21 раз поразил ворота соперника.

Ранее Овечкин назвал крутым свой новый рекорд в НХЛ.