Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Фетисов заявил, что Овечкина чуть не довели до слез в Канаде

Фетисов: Овечкина сильно огорчили провокационные плакаты в Канаде
close
Виталий Белоусов/РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов заявил, что российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина сильно огорчили провокационные плакаты канадских болельщиц во время матча с «Оттавой». Его слова приводит «Матч ТВ».

«Недавно с Овечкиным разговаривали и он рассказал, что в Оттаве на трибунах девчонки со всякими оскорбительными плакатами стояли. Чуть ли не до слез его довели. Я вообще ему только одно советую: ни в коем случае не опускать руки», — заявил Фетисов.

В ночь на 17 января «Вашингтон» обыграл «Оттаву» со счетом 1:0. Овечкин забросил единственную шайбу в этом матче, отличившись в овертайме.

Овечкин сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах НХЛ за всю историю. До рекорда ему осталось 20 шайб. Общее число заброшенных шайб в НХЛ у 39-летнего россиянина достигло 874. В текущем сезоне Овечкин 21 раз поразил ворота соперника.

Ранее Овечкин назвал крутым свой новый рекорд в НХЛ.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами