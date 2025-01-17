Овечкин о своем новом рекорде: это довольно круто

Овечкин о своем рекорде НХЛ по числу вратарей, которым забивал: довольно круто

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о своем рекорде Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по числу вратарей, которым забивал в лиге, передает RMNB.

«Это довольно круто. Когда ты играешь 20 лет и у тебя есть шанс, ты им воспользуешься», — сказал Овечкин.

В матче регулярного чемпионата Овечкин забросил голкиперу «Оттавы» Леэви Мериляйнену. Мериляйнен стал 179-м голкипером в НХЛ, которому забросил Овечкин. По этому показателю он обошел чеха Яромира Ягра.

«Вашингтон» обыграл «Оттаву» со счетом 1:0 (ОТ).

Овечкин сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах НХЛ за всю историю. До рекорда ему осталось 20 шайб.

Общее число заброшенных шайб в НХЛ у 39-летнего россиянина достигло 874.

В данный момент трехкратный чемпион мира занимает второе место в списке рекордсменов лиги. На первом месте находится Гретцки, на счету которого 894 забитых шайбы в 1487 матчах.

Ранее Овечкин вплотную приблизился к историческому рекорду.