Большунов впервые попал на подиум в нынешнем сезоне

Большунов после болезни стал третьим в спринте на этапе Кубка России

Олимпийский чемпион Александр Большунов впервые в нынешнем сезоне оказался на пьедестале. 18 января российский спортсмен завоевал бронзу в спринте классическим стилем на пятом этапе Кубка России по лыжным гонкам в Казани.

В финальном забеге победу одержал Александр Терентьев: он показал время 2:55.60 секунды. Вторым стал Ермил Вокуев (+0,14 сек), а Большунов — третьим (+0,54 сек), на две сотых опередив оставшегося четвертым Ивана Горбунова.

15 января сообщалось о том, что У Большунова вновь возникли проблемы со здоровьем, однако он все же принял участие в казанском этапе Кубка России, который проходит с 16 по 19 января.

Большунов, как и все российские лыжники, был отстранен от участия в заключительных гонках Кубка мира и досрочно завершил сезон-2021/22, став вторым в общем зачете соревнований. В сезоне-2023/24 Большунов одержал в рамках российских соревнований 23 победы подряд.

6 декабря старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, что Большунов переболел коронавирусом.

Ранее российская лыжница пожаловалась на условия проживания на этапе Кубка России.