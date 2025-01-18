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Был назван размер штрафа Медведева на Australian Open

Медведева оштрафовали на 76 тысяч долларов на Australian Open
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Francis Mascarenhas/Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев был оштрафован на 76 тысяч долларов за свое поведение на Australian Open.

В матче первого круга против Касидита Самрея из Таиланда (6:2, 4:6, 3:6, 6:1, 6:2) спортсмен сломал ракетку о сетку и одну из камер, а во встрече второго круга против американца Ленера Тина оскорбил болельщика.

Один из фанатов на трибуне что-то сказал Медведеву. «Сейчас сосать у меня будешь», — ответил по-русски Даниил. Другой болельщик поддержал Медведева крикнув «Правильно!». Этот матч россиянин проиграл в пяти сетах: 3:6, 6:7 (7:4), 7:6 (10:8), 6:1, 6:7 (10:7).

После этого поединка Медведев пропустил обязательную послематчевую пресс-конференцию.

Медведев — победитель одного турнира Большого шлема (Открытый чемпионат США 2021), финалист пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат США 2019 и 2023 годов, Открытый чемпионат Австралии — 2021, 2022 и 2024), победитель Итогового турнира ATP 2020 года. На его счету также 20 побед в одиночном разряде на турнирах серии Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Ранее теннисный тренер назвал фавориток Australian Open из России.

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