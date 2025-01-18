Был назван размер штрафа Медведева на Australian Open

Медведева оштрафовали на 76 тысяч долларов на Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев был оштрафован на 76 тысяч долларов за свое поведение на Australian Open.

В матче первого круга против Касидита Самрея из Таиланда (6:2, 4:6, 3:6, 6:1, 6:2) спортсмен сломал ракетку о сетку и одну из камер, а во встрече второго круга против американца Ленера Тина оскорбил болельщика.

Один из фанатов на трибуне что-то сказал Медведеву. «Сейчас сосать у меня будешь», — ответил по-русски Даниил. Другой болельщик поддержал Медведева крикнув «Правильно!». Этот матч россиянин проиграл в пяти сетах: 3:6, 6:7 (7:4), 7:6 (10:8), 6:1, 6:7 (10:7).

После этого поединка Медведев пропустил обязательную послематчевую пресс-конференцию.

Медведев — победитель одного турнира Большого шлема (Открытый чемпионат США 2021), финалист пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат США 2019 и 2023 годов, Открытый чемпионат Австралии — 2021, 2022 и 2024), победитель Итогового турнира ATP 2020 года. На его счету также 20 побед в одиночном разряде на турнирах серии Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Ранее теннисный тренер назвал фавориток Australian Open из России.