Экс-тренер сборной России назвал лучшего игрока 2024 года

Тренер Игнатьев заявил, что Головин заслужил приз лучшему игроку 2024 года в РФ

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью «Газете.Ru» заявил, что согласен с результатами голосования среди журналистов, проведенного газетой «Советский спорт», которые признали полузащитника «Монако» Александра Головина лучшим российским игроком 2024 года.

»Головин — как раз тот игрок, который проводит на высоком уровне год за годом, стабильно играя в команде, которая находится в лидирующем положении в своем чемпионате, выступает в Лиге чемпионов. Он поддерживает престиж нашего футбола за рубежом, с чем он достойно справляется, это значимо», — заявил Игнатьев.

4 октября Головин продлил контракт с «Монако». По новому рабочему соглашению он будет представлять команду до конца сезона-2028/29. Прежний контракт с клубом был рассчитан до лета 2026 года.

В турнирной таблице чемпионата Франции «Монако» занимает четвертое место, набрав 31 очко. На первом месте идет «ПСЖ», за который выступает российский голкипер Матвей Сафонов. На второй строчке идет «Марсель». Клуб с юга Франции имеет в своем активе 36 очков.

Ранее легенда ЦСКА объяснил, почему в России не появится своего Месси.