Легенда ЦСКА объяснил, почему в России не появится своего Месси

Экс-игрок ЦСКА Пономарев заявил, что в России не может быть своего Месси

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что в России нельзя развить игрока, сопоставимого по уровню с аргентинцем Лионелем Месси.

По его словам, натренировать то, что умеет южноамериканец, невозможно.

«Это врожденное, это невозможно натренировать. Натренировать можно только технику, развить футбольное мышление в какой-то степени, игровую скорость, но заиграть так, как Месси без врожденного таланта, нельзя», — заявил Пономарев.

Месси перебрался в «Интер Майами», который выступает в МЛС, летом 2023 года. 20 августа прошлого года аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги. В декабре 2022 года Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. Также на его счету более 100 забитых мячей в составе национальной команды.

В ночь на 10 ноября «Интер Майами» в третьем матче противостояния 1/8 финала плей-офф уступил «Атланте Юнайтед», за которую выступает российский полузащитник Алексей Миранчук. Встреча завершилась со счетом 3:2, Месси в поединке отличился голом. Это поражение не позволило «Интер Майами» выйти в следующий раунд.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси может вернуться в Европу.