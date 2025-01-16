Футболист «Динамо» не верит в возвращение России в еврокубки

Футболист «Динамо» Скопинцев: не верю, что в Россию вернут в еврокубки

Защитник московского «Динамо» Дмитрий Скопинцев не верит, что российские клубы вернут в еврокубки в 2025 году, передает «Советский спорт».

«Вернут ли Россию в международные соревнования и еврокубки? В 2025 не верю. Позже, скорее всего, естественно, все ждем этого», — сказал Скопинцев.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также сборная России не была допущена к жеребьевке отборочного турнира чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Канаде и Мексике.

Ранее вратарь «Динамо» рассказал, стоит ли молодым российским игрокам уезжать в Европу.