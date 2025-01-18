Депутат Журова о допуске россиян на Олимпиаду: скандинавы слушают Украину

Депутат Государственной думы Светлана Журова заявила, что на зимней Олимпиаде 2026 года не стоит ждать много российских спортсменов, передает «ВсеПроСпорт».

«Скандинавы, например, у которых сильные позиции в биатлоне и лыжных гонках, слушают Украину. В этих видах спорта пока, к сожалению, не стоит ждать адекватного отношения к нам», — сказала Журова.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов.

Зимняя Олимпиада состоится в феврале 2026 года в итальянских Милане и Кортине-д'Ампеццо.

Ранее в Норвегии назвали необходимым отстранение российских биатлонистов.