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Экс-тренер «Спартака» объяснил, как Сафонов сможет помочь Хвиче в «ПСЖ»

Тренер Гладилин заявил, что Кварацхелия быстро адаптируется в «ПСЖ»
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РИА Новости

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в интервью «Газете.Ru» заявил, что перешедшему из «Наполи» в «ПСЖ» полузащитнику Хвиче Кварацхелии удастся быстро пройти период адаптации.

По его словам, особую роль в этом может сыграть вратарь российский Матвей Сафонов.

«Он уже адаптировался к европейскому футболу, сыграв три сезона в Италии. Он хорошо знает языки, так что проблем не будет. Но то, что он будет с Матвеем общаться, конечно, плюс. Они хорошо друг друга знают. Футболисты вообще быстро находят друг с другом общий язык, так что в этом плане проблем не будет», — заявил Гладилин.

Летом 2024 года Кварацхелия вместе со сборной Грузии выступил на чемпионате Европы — 2024. Команда проиграла национальной сборной Испании на стадии 1/8 финала турнира. Встреча 1/8 финала завершилась со счетом 1:4.

В сезоне-2024/2025 чемпионата Италии 23-летний Кварацхелия сыграл 17 матчей, в которых забил пять мячей и оформил три голевые передачи.

В турнирной таблице чемпионата Франции «ПСЖ» занимает первое место, набрав 43 очка.

Ранее Валерий Гладилин заявил, что от перехода Хвичи Кварацхелии в «ПСЖ» выиграли все.

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