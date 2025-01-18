Хоккейный тренер: Овечкин может сделать свой будущий рекорд недосягаемым на 100 лет

Тренер Назаров: Овечкин может сделать будущий рекорд недосягаемым на 100 лет

Российский тренер Андрей Назаров заявил, что форвард Александр Овечкин может сделать свой будущий рекорд по голам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) недосягаемым на ближайшие 100 лет, передает «Чемпионат».

«Думаю, что Саше по силам не просто побить рекорд, а сделать его недосягаемым на ближайшие 100 лет. Здорово, что Овечкин быстро забывает про все травмы и болячки», — сказал Назаров.

В ночь на 17 января «Вашингтон» обыграл «Оттаву» со счетом 1:0. Овечкин забросил единственную шайбу в этом матче, отличившись в овертайме.

Овечкин сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах НХЛ за всю историю. До рекорда ему осталось 20 шайб. Общее число заброшенных шайб в Национальной хоккейной лиге у 39-летнего россиянина достигло 874. В текущем сезоне регулярного чемпионата Лиги Овечкин 21 раз поразил ворота соперника.

Ранее Овечкин рассказал, как забил победную шайбу в ворота «Оттавы».