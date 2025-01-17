Овечкин рассказал, как забил победную шайбу в ворота «Оттавы»

Овечкин о победной шайбе в ворота «Оттавы»: я знал, что должен сделать бросок

Российский форвард «Вашингона» рассказал о победной шайбе в ворота «Оттавы» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), передает сайт лиги.

«Я знал, что должен сделать бросок как можно скорее. Думал, что вратарь «Оттавы» может решить, что я отдам пас обратно Расмусу Сандину. Это был хороший бросок», — сказал Овечкин.

Встреча завершилась со счетом 1:0 (ОТ). 39-летний Овечкин забил свой 134-й победный гол в регулярных чемпионатах НХЛ. Яромир Ягр, который является рекордсменом по данному показателю, забросил 135 шайб.

Овечкин сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах НХЛ за всю историю. До рекорда ему осталось 20 шайб.

Общее число заброшенных шайб в НХЛ у 39-летнего россиянина достигло 874.

В данный момент трехкратный чемпион мира занимает второе место в списке рекордсменов лиги. На первом находится Гретцки, на счету которого 894 забитых шайбы в 1487 матчах.

Ранее Овечкин вплотную приблизился к историческому рекорду.