Овечкин рассказал, как забил победную шайбу в ворота «Оттавы»

Российский форвард «Вашингона» рассказал о победной шайбе в ворота «Оттавы» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), передает сайт лиги.
«Я знал, что должен сделать бросок как можно скорее. Думал, что вратарь «Оттавы» может решить, что я отдам пас обратно Расмусу Сандину. Это был хороший бросок», — сказал Овечкин.
Встреча завершилась со счетом 1:0 (ОТ). 39-летний Овечкин забил свой 134-й победный гол в регулярных чемпионатах НХЛ. Яромир Ягр, который является рекордсменом по данному показателю, забросил 135 шайб.
Овечкин сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах НХЛ за всю историю. До рекорда ему осталось 20 шайб.
Общее число заброшенных шайб в НХЛ у 39-летнего россиянина достигло 874.
В данный момент трехкратный чемпион мира занимает второе место в списке рекордсменов лиги. На первом находится Гретцки, на счету которого 894 забитых шайбы в 1487 матчах.
Ранее Овечкин вплотную приблизился к историческому рекорду.