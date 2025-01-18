Иностранный футболист рассказал, что его раздражает в России

Футболист «Оренбурга» Иван Башич заявил, что его раздражает курс евро к рублю, передает «РБ Спорт».

«Курс просто огромный, и он все время поднимается вверх. Это немного раздражает, но я понимаю, что за один день ничего не изменится. У меня зарплата в рублях», — сказал Башич.

В текущем сезоне Башич провел 16 матчей, забив один мяч.

В статусе лидера чемпионата России 2024 год завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у красно-белых 37 очков. На четвертом месте еще одна команда из Москвы «Динамо», подопечные Марцела Лички завершают год с 35 баллами в таблице. Столько же имеет «Локомотив», который идет пятым.

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