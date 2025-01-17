Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Легенда ЦСКА нашел главный недостаток «Зенита»

Легенда ЦСКА Пономарев заявил, что «Зенит» потерял в скорости
close
Алексей Даничев/РИА Новости

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что петербургскому «Зениту» для победы в чемпионате России необходимо прибавить в скорости.

По его словам, в первой части сезона команда под руководством Сергея Семака сталкивалась с нехваткой мобильности.

«У «Зенита» игра перестала быть быстрой и мобильной, не хватает скорости. У Семака была очень хорошая команда, способная на активные действия. Я всегда удивлялся — как им удается всегда бежать вперед, получать мяч на ход и не терять скорости. А теперь нападающие получают мяч в недодачу, спиной к чужим воротам. Ну куда это годится? Нельзя так, надо бежать вперед, нагружать оборону соперника, а когда нападающие располагаются спиной к чужим воротам и начинаются перекидки мяча — это уже не футбол. Это парк культуры. Надо как угодно заставлять противника задыхаться, заставлять его уставать. Здесь физика играет огромную роль» — заявил Пономарев.

В статусе лидера РПЛ 2024 года завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у «красно-белых» 37 очков.

Ранее нападающего «Зенита» Александра Соболева сравнили со сбитым летчиком.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами