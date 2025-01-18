Экс-форвард ЦСКА заявил, что Сафонов поможет Хвиче адаптироваться в «ПСЖ»

Экс-форвард ЦСКА Масалитин заявил, что Хвича сможет проявить себя ярко в «ПСЖ»

Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин в интервью «Газете.Ru» заявил, что перешедшему из «Наполи» в «ПСЖ» полузащитнику Хвиче Кварацхелии на первых порах сможет помочь голкипер Матвей Сафонов.

По его словам, опыт игры в итальянском чемпионате поможет грузину быстрее пройти период адаптации.

«Естественно, когда люди могут общаться на одном языке, адаптироваться проще. Надо дождаться первой игры и смотреть, как тренер будет его использовать, на какой позиции. Мы знаем Хвичу как очень хорошего футболиста, два сезона в Италии он провел максимально ярко, поэтому будем ждать от него такой же игры во Франции», — заявил Масалитин.

Летом 2024 года Кварацхелия вместе со сборной Грузии выступил на чемпионате Европы — 2024. Команда проиграла национальной сборной Испании на стадии 1/8 финала турнира. Встреча 1/8 финала завершилась со счетом 1:4.

В сезоне-2024/2025 чемпионата Италии 23-летний Кварацхелия сыграл 17 матчей, в которых забил пять мячей и оформил три голевые передачи.

В турнирной таблице чемпионата Франции «ПСЖ» занимает первое место, набрав 43 очка.

Ранее Борис Игнатьев заявил, что Хвича Кварацхелия легко адаптируется в «ПСЖ».