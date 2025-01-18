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Заслуженный тренер России назвал фаворитов Australian Open у женщин

Тренер Абашкин назвал Швентек и Соболенко фаворитками Australian Open — 2025
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Mike Frey-Imagn Images/Reuters

Заслуженный тренер России по теннису Анатолий Абашкин в интервью «Газете.Ru» заявил, что побороться за титул чемпиона Открытого чемпионата Австралии в женском одиночном разряде имеют наибольшие шансы две теннисистки

Специалист заявил, что фаворитами Australian Open являются Арина Соболенко из Белоруссии и Ига Швентек из Польши.

«Однозначно Ига Швентек и Арина Соболенко — фаворитки, но и других теннисисток из топ-10 не стоит недооценивать. Многие из них способны преподнести сюрприз — будет зависеть все от того, кто как провел предсезонную подготовку и смог ли набрать оптимальную форму. Только-только завершился предыдущий год, спортсменки ушли в отпуск, кто-то отдыхал две недели, кто-то три, и от того, у кого какой тренировочный план после этого был, кто быстрее сумел набрать физические кондиции, все и будет зависеть. Заранее это предугадать невозможно», — заявил Абашкин.

В четвертом круге Открытого чемпионата Австралии Арина Соболенко сыграет против россиянки Мирры Андреевой. Игра пройдет в ночь с 18 на 19 января и начнется в 03:30 по московскому времени.

Ранее Анатолий Абашкин назвал фаворитов Australian Open у мужчин.

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