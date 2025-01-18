Заслуженный тренер России назвал фаворитов Australian Open у мужчин

Заслуженный тренер России по теннису Анатолий Абашкин в интервью «Газете.Ru» заявил, что побороться за титул чемпиона Открытого чемпионата Австралии в мужском одиночном разряде имеют наибольшие шансы два теннисиста.

Специалист заявил, что фаворитами Australian Open являются Янник Синнер из Италии и Карлос Алькарас из Испании.

«Синнер и Алькарас — я бы их ставил в число претендентов на чемпионский титул. Несмотря на то, что в последнее время у каждого из них был спад формы, это нормально — в течение всего года поддерживать ее пик невозможно. Ты можешь подойти к оптимальному состоянию на два-три месяца, потом все равно будет спад, пускай и необязательно глубокий. Даже самые великие теннисисты не могут все время выигрывать. Думаю, что все они смогут набрать кондиции по ходу турнира и будут претендовать на победу», — заявил Абашкин.

Алькарас и Синнер оказались в разных частях сетки по итогам жеребьевки, и их потенциальная встреча может случиться не раньше финала.

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