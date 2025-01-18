Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-тренер сборной России заявил, что у Хвичи не будет проблем в «ПСЖ»

Тренер Игнатьев заявил, что Кварацхелия легко адаптируется в «ПСЖ»
close
Felice De Martino/Global Look Press

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью «Газете.Ru» заявил, что у перешедшего из «Наполи» в «ПСЖ» полузащитника Хвичи Кварацхелии не должно возникнуть проблем с адаптацией.

По его словам, у 23-летнего игрока уже есть богатый опыт выступления в Европе.

«Думаю, что Кварацхелия — самостоятельный человек, он уже переходил и в «Локомотив», и в «Рубин», и в итальянский футбол, поэтому проблем с переходом в одну из сильнейших команд французской лиги не возникнет. Он на плаву — важно, чтобы он адаптировался именно к игровым ситуациям, а с точки зрения психологической уверенности и внутренней устойчивости. Хвича — уверенный в себе игрок, думаю, что он проявит себя не хуже, чем в Италии», — заявил Игнатьев.

Летом 2024 года Кварацхелия вместе со сборной Грузии выступил на чемпионате Европы — 2024. Команда проиграла национальной сборной Испании на стадии 1/8 финала турнира. Встреча 1/8 финала завершилась со счетом 1:4.

В сезоне-2024/25 чемпионата Италии 23-летний Кварацхелия сыграл 17 матчей, в которых забил пять мячей и оформил три голевые передачи.

В турнирной таблице чемпионата Франции «ПСЖ» занимает первое место, набрав 43 очка.

Ранее трансфер Хвичи в «ПСЖ» назвали фантастическим.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Франции
Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Италии
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами