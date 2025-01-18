Экс-тренер сборной России заявил, что у Хвичи не будет проблем в «ПСЖ»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью «Газете.Ru» заявил, что у перешедшего из «Наполи» в «ПСЖ» полузащитника Хвичи Кварацхелии не должно возникнуть проблем с адаптацией.

По его словам, у 23-летнего игрока уже есть богатый опыт выступления в Европе.

«Думаю, что Кварацхелия — самостоятельный человек, он уже переходил и в «Локомотив», и в «Рубин», и в итальянский футбол, поэтому проблем с переходом в одну из сильнейших команд французской лиги не возникнет. Он на плаву — важно, чтобы он адаптировался именно к игровым ситуациям, а с точки зрения психологической уверенности и внутренней устойчивости. Хвича — уверенный в себе игрок, думаю, что он проявит себя не хуже, чем в Италии», — заявил Игнатьев.

Летом 2024 года Кварацхелия вместе со сборной Грузии выступил на чемпионате Европы — 2024. Команда проиграла национальной сборной Испании на стадии 1/8 финала турнира. Встреча 1/8 финала завершилась со счетом 1:4.

В сезоне-2024/25 чемпионата Италии 23-летний Кварацхелия сыграл 17 матчей, в которых забил пять мячей и оформил три голевые передачи.

В турнирной таблице чемпионата Франции «ПСЖ» занимает первое место, набрав 43 очка.

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