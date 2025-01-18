Мостовой: Россия — бездонное дно, куда все хотят приехать, заработать и уехать

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался против возможного возвращения экс-тренера московского «Спартака» Доменико Тедеско, который 17 января был уволен с поста главного тренера сборной Бельгии, передает «Чемпионат».

«Ясно, что кто-то его будет пихать. Россия — бездонное дно, куда все хотят приехать, быстрее заработать сумасшедшие деньги и уехать. Сколько мы этого видели за последние 15-20 лет? » — сказал Мостовой.

С Тедеско решили расстаться из-за неудачных результатов на Евро-2024 и Лиге наций. Сейчас ведутся поиски нового специалиста на пост тренера сборной Бельгии.

На Евро-2024 Бельгия заняла второе место в группе с Румынией, Словакией и Украиной, а в 1/8 финала бельгийцы уступили Франции со счетом 0:1. В Лиге наций Бельгия заняла третье место в своей группе лиги А, где играла с Францией, Италией и Израилем.

Тедеско возглавлял «Спартак» с 2019 по 2021 год. Под его руководством красно-белые стали вторыми в сезоне-2020/21. В декабре 2021 года он был назначен главным тренером «РБ Лейпциг». После поражения от донецкого «Шахтера» в Лиге чемпионов в сентябре 2022 года он был уволен.

Ранее Мостовой заявил, что не может назвать себя счастливым.