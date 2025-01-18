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Хвича Каварахелия поделился первыми впечатлениями от перехода в «ПСЖ»

Хвича Каварахелия: для меня большая честь носить футболку «ПСЖ»
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IMAGO/Pressinphoto/Global Look Press

Грузинский футболист Хвича Кварацхелия поделился первыми эмоциями от перехода во французский «ПСЖ», заявив, что для него большая честь носить футболку клуба, передает сайт команды.

«Для меня большая честь носить футболку «ПСЖ». Мечтал играть за одну из величайших команд мира. Это большая гордость и мечта, и мы будем бороться вместе, чтобы осуществить наши мечты. Я очень счастлив», — сказал Кварацхелия.

Летом 2024 года Кварацхелия вместе со сборной Грузии выступил на чемпионате Европы — 2024. Команда проиграла национальной сборной Испании на стадии 1/8 финала турнира. Встреча 1/8 финала завершилась со счетом 1:4.

В сезоне-2023/2024 чемпионата Италии 23-летний Кварацхелия сыграл 34 матча, в которых забил 11 мячей и оформил шесть голевых передач. Также на его счету восемь игр и одна результативная передача в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что Кварацхелия перейдет в «ПСЖ» ради увеличения зарплаты в пять раз.

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