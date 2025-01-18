Мостовой рассказал, побьет ли Овечкин достижение Гретцки в 2025 году

Бывший футболист Александр Мостовой заявил, что форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин побьет достижение Уэйна Гретцки по голам в НХЛ уже в 2025 году, передает «РБ Спорт».

«Я уверен, что Овечкин побьет рекорд Гретцки в 2025 году. Впереди ведь еще очень много матчей, практически половина регулярного чемпионата. Думаю, что как минимум 15 шайб Александр еще забьет», — сказал Мостовой.

В ночь на 17 января «Вашингтон» обыграл «Оттаву» со счетом 1:0. Овечкин забросил единственную шайбу в этом матче, отличившись в овертайме.

Овечкин сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах НХЛ за всю историю. До рекорда ему осталось 20 шайб. Общее число заброшенных шайб в Национальной хоккейной лиге у 39-летнего россиянина достигло 874. В текущем сезоне регулярного чемпионата Лиги Овечкин 21 раз поразил ворота соперника.

Ранее игру Овечкина назвали вдохновенной.