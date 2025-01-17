«Идет целеустремленно к рекорду»: игру Овечкина назвали вдохновенной

Бывший капитан «Сочи» Никита Щитов восхитился игрой российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина после матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Оттавы Сенаторз». Его слова приводит издание Vprognoze.ru.

«Можно только хорошо оценить его игру. Видно, что у него получается играть очень вдохновенно в этом году, чтобы побить рекорд Гретцки, и он идет к нему очень целеустремленно. Очень надеюсь, что у него все получится», — сказал Щитов.

В ночь на 17 января «Вашингтон» обыграл «Оттаву» со счетом 1:0. Овечкин забросил единственную шайбу в этом матче, отличившись в овертайме.

Овечкин сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах НХЛ за всю историю. До рекорда ему осталось 20 шайб. Общее число заброшенных шайб в Национальной хоккейной лиге у 39-летнего россиянина достигло 874. В текущем сезоне регулярного чемпионата Лиги Овечкин 21 раз поразил ворота соперника.

Ранее Овечкин назвал крутым свой новый рекорд в НХЛ.